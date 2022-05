Veel interesse voor Vincent Kompany, maar die lijkt een duidelijk plan te hebben voor zijn toekomst

Is Vincent Kompany volgend seizoen nog trainer van Anderlecht? Steeds meer teams tonen wel degelijk interesse in de oefenmeester van paars-wit.

Vincent Kompany is stilaan iets aan het neerzetten met Anderlecht en 'The Process' is er stilaan zijn vruchten aan het afwerpen.

En dat ontgaat andere ploegen ook niet. Burnley was eerder al concreet, nu is ook Wolfsburg op de proppen gekomen.

Twijfelachtig

Rest de vraag: wil Kompany Anderlecht verlaten voor projecten bij laagvliegers in topcompetities? De kans lijkt eerder klein.

Als een gigant als Manchester City aanklopt, kan het weer wat anders zijn. Maar voor Burnley of Wolfsburg zien we Vince The Prince niet meteen vertrekken op Neerpede. Zelf blijft hij er altijd rustig onder.