'Club Brugge voert gesprekken met Zwitsers international, die voor vijf miljoen kan vertrekken'

In zijn zoektocht naar een offensieve aanwinst is Club Brugge uitgekomen bij Kastriot Imeri, weet Het Laatste Nieuws. De 21-jarige Zwitser maakte afgelopen seizoen indruk bij Servette.

Imeri is een rechtspoot die veelal als linkerwinger wordt uitgespeeld. Daarnaast kan hij ook als nummer acht of tien uit de voeten. De Zwitser met Kosovaarse roots was afgelopen seizoen goed voor elf doelpunten in 26 competitiewedstrijden voor Servette.

Kastriot Imeri maakte in november vorig jaar zijn debuut bij de Zwitserse nationale ploeg. De creatieve flankaanvaller/middenvelder staat nog tot medio 2023 onder contract bij Servette. Zijn marktwaarde wordt geschat op zes miljoen euro. HLN weet dat Servette het jeugdproduct wil laten gaan voor een bedrag dat rond de vijf miljoen schommelt.

Op zijn 21ste (eind juni wordt hij 22) heeft Imeri al heel wat ervaring opgedaan in het eerste elftal van Servette. Hij heeft er al 148 officiële wedstrijden op de teller, waarin Imeri goed was voor 22 goals en 17 assists.