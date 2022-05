OFFICIEEL: Kylian Mbappé blijft nog drie jaar langer bij PSG

Het werd al langs alle kanten gefluisterd, maar nu komt PSG naar buiten met de officiële bekendmaking.

Lang leek Kylian Mbappé op weg naar Real Madrid. De aanvaller van PSG was einde contract en het leek erop dat hij zijn carrière ging voortzetten in de Spaanse hoofdstad. Niets is minder waar want PSG maakte bekend dat hij zijn contract heeft verlengd tot 2025. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij veruit de best betaalde speler in de kern van PSG worden.

De geboren Parijzenaar kwam in de zomer van 2017 over van AS Monaco. Eerst werd hij gehuurd nadien telde PSG maar liefst 145 miljoen euro voor hem neer. Driemaal werd hij topscoorder in de Ligue 1, viermaal kampioen van Frankrijk, tweemaal won hij de League Cup en driemaal de Franse beker.

In de tussentijd won hij met de Franse nationale ploeg nog de Nations League en werd hij wereldkampioen voetbal. Niet slecht voor iemand van nog maar 23 jaar.