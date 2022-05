Franse traditieclub zakt naar tweede klasse ondanks overwinning op laatste speeldag: Zes keer landskampioen

Girondins Bordeaux zakt na 30 seizoenen Ligue 1 naar Franse tweede klasse. Ondanks hun zesde overwinning van het seizoen, gisteren op bezoek bij Stade Brest blijft het laatste in de stand.

Bij aanvang van de laatste speeldag stond de degradatie zo goed als zeker vast voor Girondins Bordeaux, maar zolang het mathematisch nog kon, was de hoop er nog in Bordeaux. Ze sloten het seizoen goed af met een overwinning op het veld van Stade Brest (2-4), maar door het gelijkspel van Saint-Etienne tegen Nantes blijven ze laatste in de stand.

Maar zelfs bij een verlies van Saint-Etienne was de kans op een langer verblijf in Ligue 1 klein voor Bordeaux. Want dan moest het doelpuntensaldo het verschil maken en ook daar was Bordeaux de slechtste leerling van de klas. Ze slikten dit seizoen maar liefst 91 tegendoelpunten.

Hiermee zakt een traditieclub naar de Franse tweede klasse. Girondins Bordeaux kroonde zich zes keer tot landskampioen en won ook vier keer de Franse beker.