La Liga vecht contractverlenging van Mbappé aan: "Onmogelijk dat PSG dat kan bewerkstelligen, ze leden al zoveel verlies"

De contractverlenging van Kylian Mbappé is hard aangekomen in Spanje. La Liga had dringend nood aan een nieuwe superster en dacht die met de komst van de Franse topspits naar Real Madrid beet te hebben. Maar die koos dus om in Parijs te blijven. En daar zijn ze in Spanje niet blij mee.

"Het is een schande voor het voetbal", schrijft La Liga-baas Javier Tebas. "Wat PSG gaat doen om het contract van Mbappé te verlengen, dankzij grote sommen geld, is een schande voor het voetbal", schrijft hij op Twitter. "De voorbije jaren tekenden ze een verlies op van 700 miljoen euro en ze hebben al een loonmassa van 600 miljoen." La Liga stapt naar de Europese voetbalbond UEFA, de Franse overheid en de Europese Unie om de contractverlenging aan te vechten. "Dit soort overeenkomsten bedreigt de economische duurzaamheid van het Europese voetbal", klinkt het in een statement. "Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed, een contract van dit formaat kan bewerkstelligen." "Bij eerdere gelegenheden heeft La Liga al klachten ingediend wegens het niet naleven van Financial Fair Play. Ze zijn daarna streng gesanctioneerd. Omdat PSG grote economische verliezen heeft geleden in de voorgaande seizoenen, is de contractverlenging van Mbappé een onmogelijke investering."