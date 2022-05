Napoli sluit het seizoen af met een overwinning en Champions League voetbal

Napoli trok voor de laatste wedstrijd van het seizoen naar de nummer 16 in de stand, Spezia. Dries Mertens, wiens toekomst nog onduidelijk is begon op de bank.

Napoli was bij aanvang van de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Spezia al zeker van de derde plaats en een Champions League ticket voor volgend seizoen. Lorenzo Insigne nam plaats op de bank. Het jeugdproduct van Napoli trekt na 432 wedstrijden met de Napolitanen naar Toronto.

Napoli begon uitstekend aan de wedstrijd en stond al snel voor tegen Spezia. Matteo Politano bracht de bezoekers, op aangeven van Kalidou Koulibaly, al na vier minuten op voorsprong. Het was lang wachten op het volgende doelgevaar, maar in minuut 25 schoot Piotr Zielinski, met zijn linkervoet, de 0-2 op het bord. En nog voor de rust was de wedstrijd gespeeld nadat Diego Demme de 0-3 kon scoren.

Toekomst

In de tweede helft werden maar weinig kansen gecreëerd langs beide kanten. Lorenzo Insigne, Dries Mertens en Victor Osimhen mochetn 20 minuten voor affluiten nog invallen voor Napoli. Insigne speelt volgend seizoen voor Toronto en ook voor aanvallers Mertens en Osimhen is de toekomst nog onduidelijk. Het contract van de Rode Duivel loopt af, terwijl de ex-speler van Charleroi geniet van buitenlandse interesse.

Vlak voor affluiten bracht de lat nog redding voor Napoli. De wedstrijd eindigde op 0-3 en beide ploegen zijn tevreden. Spezia speelt ook volgend seizoen in de Serie A, terwijl Napoli naar de Champions League mag. Benieuwd of het met Mertens zal zijn.