🎥 Jack Grealish zorgt voor hilarische beelden op het titelfeest van Manchester City

"De belangrijkste persoon die ik wil bedanken is Bernardo Silva", vertelde Grealish voor de camera's tijdens een rondrit door Manchester. "Ik wil hem bedanken, omdat hij van het veld ging in de zeventigste minuut."

De Portugees werd namelijk in minuut zeventig gewisseld toen het nog 0-2 stond. Zijn vervanger was Ilkay Gündogan die uiteindelijk de winnende treffer maakte die City de titel alsnog bezorgde.

