Problemen ontdekt in stadion van Vitesse, maar play-offduel mag doorgaan

Vanavond wordt het duel in de play-offs tussen Vitesse en AZ Alkmaar zoals gepland afgewerkt.

Bij een technische controle van de tribune Zuid van de GelreDome zijn scheurtjes in het beton gevonden.

De tribune is met 6.500 plaatsen voor vanavond volledig uitverkocht. De wedstrijd kan echter zonder problemen doorgaan.

“Er is geen onmiddellijk gevaar”, laat de club weten aan De Gelderlander. “Als er zodanige breuken of scheuren waren gevonden dat het stadion niet veilig zou zijn, hadden we GelreDome meteen dicht gezet.”