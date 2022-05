RFC Luik loopt promotie naar 1B op laatste speeldag mis: "We waren dit seizoen niet consequent genoeg"

RFC Luik verloor op de laatste speeldag van de eindronde in Knokke (2-1) en zag Dender, winnaar van Dessel (1-0), als kampioen 1B ingaan. RFC Luik eindigde op de tweede plaats en zal volgend seizoen opnieuw in eerste Nationale spelen.

RFC Luik moest winnen in Knokke om bovenaan de ranglijst te eindigen, maar de Luikenaars gingen onderuit in West-Vlaanderen. De thuisploeg opende de score vroeg in de tweede helft en verdubbelde de voorsprong vanaf de strafschopstip. De bezoekers kwamen terug op 2-1, maar het was te laat.

Maar Luik begon goed. "We maakten een goede start en de intensiteit was goed. De eerste 45 minuten ging de bal er niet in, maar in de pauze zeiden we tegen onszelf dat we geduldig moesten blijven en dat de bal er wel in zou gaan", zei Benjamin Lambot na de wedstrijd. "Maar er waren wat tekortkomingen aan het begin van de tweede helft, en dat betaalde zich uit. Stress? Angst om te winnen, denk ik. Wij moesten winnen, niet Knokke. We bleven aandringen en we hadden het duidelijk verdiend om vandaag twee doelpunten te maken. Dan krijgen we die tweede goal in een tegenaanval... Heel veel teleurstelling", onderstreepte de centrale verdediger.

Volgend seizoen

"We waren niet consequent genoeg. We hadden een paar geweldige hoogtepunten, maar ook veel dieptepunten. We zullen dat volgend seizoen moeten uitwissen, en ons voor het einde van het kampioenschap in de kijker spelen", zei de voormalige Cercle-speler alvorens de positieve balans op te maken voor het seizoen 2022-2023. "De jonge spelers zullen leren. Dan zal iedereen deze grote teleurstelling te boven komen. We waren zo dichtbij... Houd onze ruggengraat en versterk hem om sterker te zijn. En om buitenshuis betere resultaten te kunnen behalen," concludeerde Lambot.