Maldini laat zich uit over de toekomst van Ibrahimovic bij AC Milan

Zlatan Ibrahimovic liet deze week weten dat hij maanden out zal zijn door een operatie aan de kruisband van de knie.

Ibrahimovic zei dat hij de voorbije maanden zonder kruisband speelde. Dat zorgde voor veel pijn en heel veel slapeloze nachten. Zijn contract bij AC Milan loopt eind juni af. Voor technisch directeur Paulo Maldini is de situatie heel duidelijk.

“Hij is niet van plan om te stoppen deze zomer”, zegt Maldini aan La Gazzetta dello Sport. “Ik heb hem afgelopen maandag gesproken en we gaan binnenkort met elkaar om tafel. Ik zie geen problemen om een akkoord te bereiken over een nieuwe verbintenis.”

Toch gaat dat niet zomaar gebeuren. “Het is voor hem moeilijk dat hij weinig kon spelen door blessures, maar we gaan zien wat er de komende weken gaat gebeuren. We zullen alles doen wat goed voor hem is, maar ook wat juist is voor AC Milan.”

Mogelijk krijgt Ibrahimovic een prestatiegericht contract dat pas ingaat wanneer hij weer helemaal fit is na zijn revalidatie.