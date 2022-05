Napoli-voorzitter voert de druk op Mertens op: "Het is mijn probleem niet meer als hij dat anders ziet"

De toekomst van Dries Mertens is nog steeds niet duidelijk. De Rode Duivel wil liefst bij SSC Napoli blijven, maar ook zijn eisenpakket moet min of meer ingewilligd worden. Aurelio De Laurentiis voert de druk ondertussen op.

Dries Mertens heeft zich ondertussen al neergelegd dat hij zal moeten inleveren. De Rode Duivel verdient vandaag een dikke vier miljoen euro, terwijl SSC Napoli hem een contractverlenging heeft voorgeschoteld aan anderhalf miljoen euro per seizoen.

Maar dat is niet alles. Partenopei wil de 35-jarige aanvaller één seizoen langer aan zich binden, terwijl Mertens zijn handtekening niet wil zetten voor minder dat twee seizoenen. Aurelio De Laurentiis voert de druk alvast op.

Dries Mertens moet ook denken aan het privilage om in Napels te wonen

“Mertens en Kalidou Koulibaly zijn spelers die ik respecteer en graag heb”, aldus de excentrieke voorzitter van Napoli in de Italiaanse kranten. “Het hangt enkel van zichzelf af of ze met geld bevredigd kunnen worden. Ze moeten ook denken aan het privilege om in Napels te lopen. Het is mijn probleem niet meer als zij dat anders zien.”