OFFICIEEL: Ivan Perisic vertrekt transfervrij naar Tottenham

Ivan Perisic is officieel voorgesteld als nieuwe speler van Tottenham. De Kroaat stond al lange tijd op de verlanglijst van de Spurs.

De 33-jarige Ivan Perisic is de nieuwste aanwinst van Tottenham. De ploeg van Antonio Conté neemt de flankspeler transfervrij over van Internazionale waar ze samen hebben gewerkt toen de Italiaan daar coach was. Perisic heeft zes seizoenen voor Internazionale gespeeld en scoorde in totaal 55 doelpunten in Italië.

Dit seizoen scoorde de aanvaller acht doelpunten in de Serie A. En won hij de Italiaanse beker na verlengingen tegen Juventus. Ivan Perisic tekende bij Tottenham een contract tot en met 2024. Hiermee zal de Kroaat met Duitsland, Italië en Engeland in drie topcompetities hebben gespeeld.