Wachten op de officiële aankondiging: Mazzu-transfer is vandaag 100 procent rond

Felice Mazzu wordt vandaag als de nieuwe coach van Anderlecht aangekondigd. De laatste details moesten gisterenavond nog worden opgeklaard, maar de deal is nu rond.

De bedoeling van Anderlecht was om hem gisteren al aan te kondigen, maar toen moesten er nog wat juridische details afgewerkt worden en paars-wit wou niet communiceren vooraleer het allemaal tot in de puntjes geregeld was.

Het gaat dan vooral over de overeenkomst met Union, want met Mazzu zelf hebben ze al langer een akkoord. Anderlecht zal de buur nog een transfersom betalen. Union zal dan alles op alles zetten om Karel Geraerts als nieuwe T1 aan te stellen.