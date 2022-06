Aanvaller weigert contractvoorstellen RWDM, 1A wenkt

Na een sterk seizoen finishte RWDM achter Westerlo op plaats twee in 1B. In de barragewedstrijden moest de fusieclub de duimen leggen voor Seraing.

Met vier doelpunten en drie assists had Lenny Nangis zijn aandeel in het knappe seizoen van RWDM. Nangis (28) belandde na avonturen in de lagere Franse reeksen, Griekenland en Noorwegen in Brussel. De international van Guadeloupe geniet op dit moment interesse van meerdere clubs uit de Jupiler Pro League.

RWDM heeft de voorbije weken alles gedaan om Nangis, wiens contract afloopt, langer aan boord te houden. De flankaanvaller veegde enkele contractvoorstellen van RWDM categoriek van tafel. Nangis wil zijn kans gaan wagen in de Jupiler Pro League.