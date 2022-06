Messi verklaart grijs seizoen bij PSG: "Dat heeft het erger gemaakt en voor een terugval gezorgd"

Lionel Messi zal zijn eerste seizoen in het shirt van PSG héél snel willen vergeten. De Franse grootmacht pakte dan wel de titel, maar de Argentijn kon zich nooit onderscheiden.

In vergelijking met de voorbije seizoenen bij FC Barcelona was Lionel Messi een schim van zichzelf. De Vlo had een aanpassingsperiode nodig na de slopende transfersoap rond zijn persoon, maar ook daarna kon hij nooit zijn stempel drukken.

“In januari ben ik getroffen door een coronabesmetting”, zoekt Messi naar een verklaring. “De waarheid is dat ik héél hard getroffen ben. Ik kon zelfs anderhalve maand niet lopen omdat mijn longen aangetast waren.”

Daarbovenop maakte de Argentijn nog een cruciale fout. “Ik ben vervolgens sneller teruggekeerd dan ik eigenlijk had moeten doen. Dat heeft het erger gemaakt en heeft voor een nieuwe terugval gezorgd.”