OFFICIEEL Dirk Kuijt wordt voor het eerst hoofdtrainer

ADO Den Haag heeft Dirk Kuijt aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag.

Als voetballer speelde Kuijt voor Quick Boys, FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahce. Daarnaast was de geboren Katwijker goed voor 104 interlands en speelde de voormalig aanvaller meerdere EK’s en WK’s. Na zijn actieve profvoetbalcarrière, die hij in 2017 afsloot met het landskampioenschap, begon Kuijt als assistent-trainer bij zijn amateurclub Quick Boys.

Vervolgens startte de ex-international in 2018 ook als eindverantwoordelijke van het hoogste jeugdelftal (Onder 19) van Feyenoord. In 2021 legde hij zijn werkzaamheden voor de Rotterdamse club neer. Nu zal Dirk Kuijt dus beginnen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een profclub. Eind juni beginnen de eerste trainingen als voorbereiding op het nieuwe seizoen met Dirk Kuijt als hoofdtrainer aan het roer. Dirk Kuijt is net als ADO Den Haag zeer ambitieus;

“ADO Den Haag is een fantastische club en ik ben zeer verheugd om hier vandaag te mogen staan en te beginnen aan deze nieuwe uitdaging als hoofdtrainer”, zegt Kuijt. “Ik ben dankbaar voor de warme ontvangst en het vertrouwen dat de club in mij heeft uitgesproken. De doelstelling en de ambitie van de club spreken mij enorm aan en we gaan er dan ook, samen met alle mensen bij de club, voor zorgen dat we die ambitie realiseren.”

Ook algemeen directeur Edwin Reintjes is blij dat Dirk voor ADO Den Haag heeft gekozen. “Dirk is een persoonlijkheid en een fenomeen in de voetbalwereld. Hij weet als geen ander wat er van een team verwacht wordt om een topprestatie te leveren en heeft onder vele toptrainers mogen werken op het allerhoogste niveau.”

“Hij is ambitieus, net als ADO Den Haag, en wij zijn ervan overtuigd dat hij, net als in de tijd als speler, ook als coach alles zal geven om resultaten neer te zetten en iedereen daarin mee te krijgen. Met zijn instelling en reputatie zal hij onze jongens inspireren en motiveren en denken wij dat hij de juiste man is om ons terug te brengen naar de Eredivisie.”

Dirk Kuijt maakte tijdens de persconferentie overigens bekend dat John Metgod hem zal assisteren volgend seizoen. Metgod die eerder in 2015 als technisch manager bij ADO Den Haag werkzaam was keert dus nu terug als assistent bij de club.