Arsenal hoopt Tielemans met bod van 35 miljoen euro te kunnen wegkapen bij Leicester City

Youri Tielemans zal Leicester City zoals verwacht verlaten na dit seizoen. Arsenal is tot nu toe het meest concreet voor de Belgische middenvelder, en gaat nu ook een bod uitbrengen.

Arsenal zou een bod van 35 miljoen euro uitbrengen voor de 25-jarige Brusselaar. Of dat ook effectief genoeg zal zijn om Tielemans naar Londen te halen is nog maar de vraag, aangezien hij volgens Transfermarkt na een minder seizoen bij Leicester nog steeds 55 miljoen euro waard is.

Een ander struikelblok is de wens van Tielemans om volgend seizoen Champions League-voetbal te kunnen spelen.

The Gunners werden pas vijfde in de Premier League dit seizoen en moeten volgend jaar dus aantreden in de Europa League. Toch zou de Belgische middenvelder een overstap naar de Londense club wel zien zitten.