Roberto Baggio vindt de afwezigheid van Italië op het WK "een schande"

Italië zal niet aanwezig zijn op het WK in Qatar. Dat wisten we al. Voor Roberto Baggio is dat een schande. Hij vindt dat ze na het EK een beloning hadden verdiend. Zo sprak hij aan de pers daags na de Finalissima.

Tegen Noord-Macedonië beging Italië een misstap. Daardoor konden ze niet naar het WK 2022 in Qatar. Roberto Baggio is daarover niet te spreken. Een dag na de Finalissima tussen Italië en Argentinië (0-3) sprak hij over een schande. "Ik vind dat zelfs weerzinwekkend", zei hij. "Hadden de jongens na hun EK-triomf geen beloning verdiend? Ik weet niet hoe ik zou gereageerd hebben, moest het mij overkomen geweest zijn."

Na het gewonnen EK ging het bergaf voor Italië. Een uitschakeling door Noord-Macedonië in de WK-kwalificaties. Verlies in de Finalissima. "De gemoedsrust tussen beide ploegen in de Finalissima was niet te vergelijken", ging Baggio verder. "Argentinië heeft geweldige spelers, maar Italië was nog niet hersteld van de WK-uitschakeling."