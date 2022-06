Opmerkelijk: Barça-voorzitter Joan Laporta wil spelerslonen halveren

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo zou de voorzitter van Barça de spelerslonen willen halveren. De spelers die niet zouden moeten vrezen zijn de wintertransfers (Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang), en degenen die hun contract bij Blaugrana pas verlengd hebben (Ronald Araujo). De rest van de kern moet vrezen voor een serieuze loonsverlaging.

🚨 Joan Laporta wants all the players in Barcelona's squad to lower their salaries by 50% to help with the financial situation. 😳



The only players who are not included are the winter signings and those who have recently extended their deals.



(Source: AS / Mundo Deportivo) pic.twitter.com/pndj0roROg