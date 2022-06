Seizoen van Lukaku vroegtijdig gedaan? Spits moet geblesseerd naar de kant tijdens #BELNED

De spits kende bij Chelsea al een tegenvallend seizoen, zeker als je rekening houdt met het feit dat hij voor 115 miljoen werd binnengehaald bij een ploeg die het jaar voordien de Champions League al had gewonnen.

Bij de Rode Duivels kon hij het seizoen nog enigszins in schoonheid afsluiten met wedstrijden tegen Nederland, Wales en Polen (x2).

Maar na een klein halfuurtje moest Lukaku al geblesseerd naar de kant. Bij een lange bal ging hij met Aké het duel aan. De Nederlandse verdediger van Manchester City kwam ongelukkig ten val en raakte daarbij de enkel van Lukaku. Die ging na een blessurebehandeling opnieuw het veld op maar most enkele minuten later toch de strijd staken en kwam eraf voor Leandro Trossard.

Zonder al te veel woorden te wisselen met bondscoach Martinez ging Lukaku meteen naar de kleedkamer.

Lukaku injured himself doing this 💀 pic.twitter.com/InbmMlWCtE