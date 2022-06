Hans Cornelis wordt de nieuwe trainer van Lokeren-Temse

Hans Cornelis zal vanaf volgend seizoen Lokeren-Temse coachen. De oude bekende uit de Jupiler Pro League zal de ploeg naar 1e Amateur moeten loodsen.

Afgelopen seizoen werd Lokeren-Temse 4e in 2e Amateur. Ze grepen naast de promotie in een onderling beslissend duel tegen concurrent KVK Ninove, dat wel kon stijgen naar 1e Amateur. Volgend seizoen moet Lokeren-Temse de overstap naar 1e Amateur maken en daarvoor halen ze een nieuwe coach in huis. Hans Cornelis (ex-speler van Club Brugge, Cercle Brugge, Genk,...) werd vandaag voorgesteld.

Cornelis was afgelopen seizoen trainer bij KSK Zwevezele in 2e Amateur. Zij eindigden op de vijfde plek, net onder Lokeren-Temse. Dit seizoen vroegen ze bij KSK Zwevezele geen licentie meer aan voor nationaal voetbal. De staf van Cornelis zal vervolledigd worden door Geert Dirinck (T2), Björn Uyttendaele (KT) en Christophe Schelfaut (video analist).