Forse kritiek op opstelling van bondscoach Martinez: "Ik vind dat niet normaal"

De nederlaag van de Rode Duivels in de Nations League blijft voor heel veel reacties zorgen.

Analist Nordin Jbari heeft veel kritiek op het tactische plan dat de bondscoach bij de Rode Duivels gebruikt. “Martinez blijft vasthouden aan zijn systeem met drie verdedigers en één spits”, zegt Jbari in De Zondag.

Geen goede keuze, zeker niet met het potentieel dat er voor handen is. “Dat is niet de beste keuze voor de ploeg. Met vier achterin zou je Carrasco wat hoger op de linkerflank kunnen zetten.”

Hij kan volgens Jbari in heel wat wedstrijden immers het verschil maken. “Nu zat hij op de bank. Een grote speler uit de Spaanse competitie en de Rode Duivel die het best is man tegen man. Ik vind dat niet normaal.”