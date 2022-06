Wales pakt tegen Oekraïne laatste ticket voor WK in Qatar

Wales heeft zich als allerlaatste land gekwalificeerd voor het WK van dit najaar in Qatar.

Wales haalde het in Cardiff met 1-0 van Oekraïne. Het is voor Wales maar liefst 64 jaar geleden dat het zich nog kon plaatsen voor een WK.

Oekraïne had eerder deze week Schotland met 1-3 uitgeschakeld om nu tegen Wales voor alles of niets te gaan. Het werd niets voor Oekraïne, nadat het enige doelpunt vanop de stip tegen de netten ging.

Gareth Bale trapte een vrije trap richting doel en Yarmolenko werkte die in eigen doel. Even later ging Yarmolenko neer in het strafschopgebied, maar de scheids en de VAR wilden er niet van weten.

Na de rust kreeg Wales de kansen om de partij in zijn definitieve plooi te leggen, maar het vergat die af te werken. Oekraïne kreeg nog zijn kansen, maar kon niet afwerken.