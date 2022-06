Voetbalicoon Ronaldo fietst 500 kilometer na promotie met Real Valladolid

Ronaldo de Lima, beter bekend als 'Dikke Ronaldo', heeft 500 kilometer gefietst. Hij had beloofd dat hij dat zou doen als zijn club, Real Valladolid, terug naar La Liga zou gaan.

Voorzitter Ronaldo de Lima zal volgend seizoen van zijn ploeg Real Valladolid kunnen genieten in La Liga. De promotie betekende wel dat hij helemaal naar Santiago de Compostella moest fietsen, want dat had hij beloofd. Gisteren vertrok Dikke Ronaldo aan zijn Pelgrimstocht.

“Zondag vertrekken mijn vrouw en ik vanuit Valladolid richting Santiago de Compostela. Ik weet dat ik natuurlijk fysiek zal afzien, maar het zal wel een onvergetelijke ervaring zijn. Het wordt prachtig”, schreef hij op Instagram.