'Clement zet na vertrek van sterkhouder deze kersverse Rode Duivel helemaal bovenaan de verlanglijst'

Philippe Clement heeft van Amadou Onana dé prioriteit van de zomermercato gemaakt. De kersverse Rode Duivel moet in het Stade Louis II Aurélien Tchouameni vervangen.

De transfer van Aurélien Tchouameni van AS Monaco naar Real Madrid is zo goed als rond. Philippe Clement wacht niet op de handtekening en drukt nu al het gaspedaal in op zoek naar een vervanger.

Onze landgenoot richt de pijlen op… een andere landgenoot. Amadou Onana staat bovenaan de verlanglijst. De kersverse landgenoot maakte de voorbije maanden indruk bij Lille OSC. Extra belangrijk: de middenvelder kent de Ligue 1 en heeft dus geen aanpassingsperiode nodig.

Nieuwe poging

Clement is al langer fan van Onana. Meer zelfs: de coach deed vorige zomer nog een poging om Onana naar Club Brugge te houden. Gelukkig voor hem heeft Monaco iets meer budget ter beschikking.