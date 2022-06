Sergi Roberto en Barça zijn er eindelijk uit: Spanjaard gaat wel heel fors inleveren

Na maanden onderhandelen ligt er eindelijk een akkoord op tafel: Sergi Roberto tekent een nieuw contract van 1 seizoen bij FC Barcelona en moet daarbij fors inleveren.

Zo zal de 30-jarige middenvelder 60% van zijn loon inleveren op Camp Nou. Hij was met een salaris van 190.000 euro per week (nu dus 76.000) de 5de best betaalde speler van Barça. Lang leek het er naar uit te zien dat de Spanjaard Barcelona na dit seizoen zou verlaten, maar nu is er toch een akkoord uit de bus gekomen. Roberto, die tot deze zomer onder contract lag bij Blaugrana, tekent bij tot 2023.

Daarbij is hij de eerste Barcelona-speler die effectief (meer dan) de helft gaat inleveren op zijn nieuw contract. Eerder gaf voorzitter Joan Laporta nog aan de spelerslonen te willen halveren, hetgeen bij Gerard Piqué, Jordi Alba en Sergio Busquets in het verkeerde keelgat schoot.

After many changes and twists, Sergi Roberto will finally sign his new deal with Barcelona later this week. The plan is to complete it on Friday, as per @tjuanmarti @relevo. 🇪🇸🤝 #FCB



New deal will be valid until June 2023 already approved by Xavi. ⤵️ https://t.co/6DwtyIXJyP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022