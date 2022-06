Alle partijen lijken eruit te zijn, maar: 'Lukaku stelt deze héél belangrijke voorwaarde om terug te keren naar Inter'

Chelsea FC en FC Internazionale werken momenteel aan de terugkeer van Romelu Lukaku. De Rode Duivel is bereid om in te leveren op zijn loon, maar stelt wel een héél belangrijke voorwaarde om terug te keren naar Italië.

CBS weet dat Romelu Lukaku bij FC Internazionale wil herenigd worden met Lautaro Martinez. Big Rom en de Argentijnse aanvaller vormden namelijk een geoliede machine.

Inter wil meegaan in dat verhaal, maar een belofte maken - of op papier zetten - is een stap te ver. De financiële realiteit is nu eenmaal wat ze is.