Avontuur van korte duur: 'Geen plaats meer voor Deense assistent-coach bij Racing Genk'

Begin november stuurde Racing Genk met Dennis Haar de assistent van John van den Brom de laan uit, op het moment dat het vierkant draaide bij de Limburgers. Met Glenn Riddersholm, een 50-jarige Deen, haalde Genk een assistent die als T1 de nodige adelbrieven kon voorleggen.

In de Cegeka Arena werd dan ook gedacht dat Riddersholm wel eens de opvolger zou kunnen zijn van John van den Brom, die stevig onder vuur lag. Dat bleek niet het geval: Bernd Storck kwam, Glenn Riddersholm bleef assistent.

Het Belang van Limburg laat weten dat het verhaal van Riddersholm bij Racing Genk geschreven is. In de nieuwe structuur is er geen plaats meer voor de Deen.

Kersvers T1 Wouter Vrancken nam met Kevin Van Dessel een assistent mee uit KV Mechelen.