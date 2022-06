🎥 Nederland gaat 'Back to the roots' met truitjes van amateurploegen op training

In Nederland vierde men vandaag voor het tweede jaar op rij de Nationale Voetbaldag. En daar deden ook de internationals met mee.

Na de winst tegen de Rode Duivels van vorige week vertelde Nederlands bondscoach Louis Van Gaal dat het zwarte team het haalde van het oranje team op training en dat was nog niet vaak gebeurd. Vandaag was er echter geen sprake van een zwart of oranje team bij Nederland op training.

De spelers verschenen immers op training in de shirts van de amateurclub waar ze zijn begonnen als voetballer. Zo speelde Frenkie De Jong in het begin van zijn carrière bij ASV Arkel en konden we een ware kakafonie van shirts zien alsof het een echte amateurclub was waar iedereen met een ander shirt naar de training komt.