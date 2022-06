Amerikaanse rechtbank laat klacht omwille van verkrachting tegen Cristiano Ronaldo definitief vallen

Cristiano Ronaldo was aangeklaagd voor een Amerikaanse rechtbank omwille van verkrachting. Deze rechtbank heeft nu beslist om geen gevolg te geven aan de strafklacht omwille van "onregelmatigheden" in het dossier.

Ronaldo zou in 2008 een voormalig model hebben verkracht in een hotelkamer in Las Vegas. Zij diende een klacht in tegen de voetballer, maar deze zal niet behandeld worden. In 2019 werd al het advies gegeven om deze zaak te seponeren. Dit omdat er "onregelmatigheden" waren in de bewijslast. Zo zou deze zijn verkregen uit de documenten van ‘Football leaks’.

De rechtbank heeft nu definitief beslist om geen gevolg aan de klacht te geven.