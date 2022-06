Luxeprobleem voor Carlo Ancelotti: Met de komst van Aurélien Tchouaméni telt Real Madrid zeven spelers voor drie posities

Aurélien Tchouaméni is de nieuwste aanwinst van Real Madrid. De jonge Fransman komt voor 100 miljoen euro over van AS Monaco en moet de concurrentie aangaan met de ervaren middenvelders van Real Madrid.

Met de komst van Aurélien Tchouaméni telt Real Madrid nu zeven centrale middenvelders en dit voor slechts drie posities op het veld. Moet de oude garde vrezen voor een basisplaats of gaat Carlo Ancelotti geregeld roteren? Als we kijken naar afgelopen seizoen is de de coach van Real Madrid niet bepaald de man die graag wissels doorvoert in de basisploeg. Benieuwd wie de voorkeur krijgt op het middenveld en wie plaats moet nemen op de bank.

Luka Modric, Toni Kroos en Casemiro vormen al enkele jaren een sterk trio op het Madrileense middenveld. Toch moeten ze stilaan vrezen voor hun plaats. Vorig jaar haalde Madrid Eduardo Camavinga van Stade Rennes en nu komt landgenoot Aurélien Tchouaméni over van AS Monaco. Hieronder een overzicht van alle centrale middenvelders bij Real Madrid.

Luka Modric (37) kwam tien jaar geleden over van Tottenham en tekende begin deze maand voor een extra jaar in Spanje. Vorig seizoen was hij een vaste waarde op het middenveld, maar werd hij geregeld na het uur naar de kant gehaald. Het feit dat Real Madrid de middenvelder een contractverlenging aanbood, betekent dat ze nog steeds op Modric rekenen.

Toni Kroos (32) tekende twee jaar later voor Real Madrid. Hij vormde een belangrijke schakel in het succesverhaal van Madrid dit seizoen. Net als Luka Modric loopt ook zijn contract volgend seizoen af en werd hij het afgelopen seizoen geregeld naar de kant gehaald door Carlo Ancelotti.

Casemiro

Casemiro (30) speelt intussen zeven jaar voor Real Madrid en telt al 333 wedstrijden voor 'Los Blancos' en heeft nog een contract van twee jaar bij de Spaanse grootmacht. De Braziliaan was het afgelopen seizoen een vaste waarde op het Madrileense middenveld en had een grote impact op de dubbel van Madrid.

Federico Valverde

Valverde (23) is van nature een centrale middenvelder, maar afgelopen seizoen werd hij meermaals op de rechterflank geplaatst. De jonge Uruguyaan is geen vaste waarde bij Real, maar gaat dit in de toekomst wellicht worden. Zijn contract loopt nog door tot juni 2027.

Dani Ceballos

Ceballos (25) is de vaste invaller voor de bovenstaande namen. De Spanjaard speelt geen belangrijke rol bij Real Madrid en moet tevreden zijn met een plaats op de bank. Als Luka Madric of Toni Kroos moe is, moet hij invallen. Zijn contract loopt nog tot 2023, waarschijnlijk wordt deze niet meer verlengd.

Eduardo Camavinga (19) werd vorige zomer voor 31 miljoen euro naar de Spaanse hoofdstad gehaald. In zijn eerste seizoen, in het shirt van Real, moest hij vooral vanop de bank toekijken hoe de oude garde het deed. Net als Dani Ceballos viel de Fransman geregeld in voor de vermoeide Luka Modric of Toni Kroos. Uiteindelijk kwam de jonge middenvelder 26 keer in actie in LaLiga en mocht hij ook in de Champions League geregeld invallen.

Aurélien Tchouaméni

Tchouaméni (22) is de nieuwste aanwinst van Real Madrid. Het bestuur van Madrid heeft de Fransman duidelijk gemaakt dat hij komend seizoen al een grote rol gaat krijgen op het middenveld van 'Los Blancos'. De ex-speler van Monaco tekende in de Spaanse hoofdstad een contract van zes jaar en moet in de toekomst de rol van één van de huidige middenvelders (Modric, Kroos, Casemiro) overnemen.

Real Madrid telt maar liefst zeven spelers voor drie posities. Het is duidelijk dat Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni in toekomst Luka Modric, Toni Kroos en Casemiro moeten vervangen. Maar voor komend seizoen maken al deze namen nog deel uit van de selectie. Carlo Ancelotti heeft dan ook keuze genoeg voor op het middenveld.