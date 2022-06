📷 Club NXT heeft nieuwe trainer na doorschuiven Rik De Mil

Club Brugge heeft een nieuwe trainer voor het beloftenteam nadat Rik De Mil wordt doorgeschoven.

Rik De Mil was de trainer van Club NXT, maar gaat volgend seizoen als assistent van Carl Hoefkens bij het eerste elftal aan de slag.

Met Nicky Hayen heeft Club Brugge nu een opvolger aangesteld. Hij komt over van Haverfordwest County in de eerste klasse in Wales.

Daar was hij sinds begin dit jaar trainer. Eerder was hij in ons land aan de slag bij Waasland Beveren toen het degradeerde uit de Jupiler Pro League.