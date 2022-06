Anderlecht maakt er werk van: 'Twee aanvallende versterkingen zo goed als rond én nu azend op nog een spits'

Het worden drukke tijden in het Lotto Park, waar de ene transfer na de andere moet worden afgerond.

Zoals we een aantal dagen geleden al duidelijk maakten (lees er HIER nog eens alles over) staan er veel namen op de radar in het Lotto Park.

Ondertussen lopen de deals van Nilson Angulo en Abdulrazak Ishaq voorspoedig, maar volgens Sacha Tavolieri is er nog een aanvallende versterking op komst.

Ganago

Zo zou Anderlecht in zijn zoektoch naar een nieuwe spits zijn uitgekomen bij Lens en bij Ignatius Ganago. Al zijn er kapers op de kust.

Al sinds deze winter zien teams als Fenerbahçe en Newcastle United ook wel wat in de speler, die een marktwaarde heeft van vijf miljoen euro en afgelopen seizoen goed was voor 6 goals en 1 assist bij Lens.