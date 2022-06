Belgisch toptalent van Juventus zou aan de slag gaan in de Serie A

Club Brugge toonde een tijd terug interesse in Koni De Winter die geboekt staat als een groot talent bij Juventus. Ze zullen snel moeten zijn want een tijdelijke verhuis naar een club uit de Serie A is dichtbij.

Volgens het Italiaanse La Repubblica wil Sampdoria graag Koni De Winter tijdelijk overnemen van Juventus. De ploeg uit Genua wil de Belgisch belofteninternational graag op huurbasis bij hen stallen. Al is het niet uitgesloten dat De Winter zijn kans krijgt in de hoofdmacht van Juventus. Hij speelde het afgelopen seizoen vooral bij de tweede ploeg van Juventus in de Serie C (22 wedstrijden), maar mocht wel tweemaal met Juventus aantreden in de Champions League.