📷 La Gazzetta is zeker en pakt opvallend uit op voorpagina van roze krant: "Het sterrentrio van Inter is geboren"

En daarvoor wordt er gedacht aan een echte droomaanval. De geruchten en roddels zijn al even aan de gang maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is het bijna zeker dat Lautaro Martinez, Paulo Dybala en Romelu Lukaku de aavalslinie van Inter zullen vormen.

Volgens de krant wordt er zondag nog verder onderhandeld over een mogelijke deal met Chelsea omtrent de huur van Lukaku en is de club ook bijna rond met Dybala, die graag de overstap van Juventus naar Inter zou maken. De roze sportkrant is alleszins duidelijk: "Het is een tridente om van te dromen, hiermee gaat Inter voor de twintigste Scudetto.

📰 Gazzetta dello Sport



Maldini: The renewal is close, after signing the first new buys



This week an agreement with Milan pic.twitter.com/0AbKxlU9R6