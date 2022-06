Ron Jans not amused met vertrek van assistent naar Antwerp: "Dat was wel even slikken"

Ron Jans maakte tien jaar geleden even het mooie weer bij Standard maar is vooral bekend in Nederland als trainer. Als trainer van Twente zag hij deze week zijn assistent Andries Ulderink vertrekken naar Antwerp.

Jans won in 2014 de Nederlandse beker met PEC Zwolle en won enkele maanden later ook nog eens de Supercup door te winnen van Ajax. Daarna koos hij even voor een avontuur bij FC CIncinnati in de Verenigde Staten maar sinds 2020 zit hij op de bank bij Twente, tot voor kort samen met Andries Ulderink.

"Ik had geen idee dat dit zou gebeuren. Ik heb ervan genoten met hem erbij in de technische staff, we waren allemaal heel verschillend en dat vond ik wel leuk. Het begon allemaal te lopen en dat hij dan vertrekt was wel even slikken", klinkt het in de Nederlandse streekkrant Tubantia.

Ulderink gaf naar eigen zeggen aan niet gelukkig te zijn als assitent van Twente, iets wat Jans niet zo had aangevoeld. "Ik vind hem een echte vakman maar als hij hier niet gelukkig is, kan ik het niet anders dan een logische beslissing vinden", besluit hij.