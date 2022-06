OFFICIEEL: Club Brugge pikt middenvelder op bij failliet Moeskroen en stalt hem bij Club NXT

William Simba (21) is een defensieve middenvelder, die ook als centrale verdediger kan fungeren. Onze landgenoot werd opgeleid door Moeskroen. Vorig seizoen kwam Simba aan elf wedstrijden in de hoofdmacht van de Henegouwers.

Door het faillissement van Moeskroen kunnen alle spelers transfervrij vertrekken. Club NXT heeft hiervan optimaal geprofiteerd door William Simba vast te leggen.

Meet our newest member. ✨ Welcome to Club NXT, William Simba! 👊 #ClubNXT pic.twitter.com/Hv6m7kguaR