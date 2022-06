Vorig seizoen de grote concurrent van Cyriel Dessers, nu transfer naar Japan: "Droom die uitkomt"

Frank Arnesen, technisch directeur bij Feyenoord, gunde de 31-jarige Linssen zijn transfer. Hij verhuisde in 2020 van Vitesse naar de Rotterdammers en scoorde er heel wat belangrijke goals.

"Met spelen voor Feyenoord heb ik een van mijn mooiste dromen verwezenlijkt. De tijd is voorbij gevlogen", zegt hij op de site van de Rotterdammers. "Ik kijk niet alleen met een trots gevoel terug op onze prestaties op het veld, maar zal me ook de mensen met wie ik zo fijn heb samengewerkt altijd blijven herinneren. En natuurlijk de supporters en een volle Kuip: dat ga ik enorm missen."

De transfer naar Japan was er eentje die op zijn bucket list stond. "Ik heb er altijd van gedroomd om in het buitenland te spelen. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten", zegt hij op de site van zijn Japanse club. "Deze transfer naar Urawa was het moment waarop een van mijn dromen uitkwam. Het is een geweldige club, het heeft een geweldig stadion en er zijn veel supporters in Urawa Reds. Ik kan niet wachten om na te denken over het nieuwe leven dat gaat beginnen en de mensen die ik zal ontmoeten."