Deze Italiaanse club heeft troefkaart in handen: 'Mertens kan contract tekenen en... hoeft niét te verhuizen'

US Salernitana 1919 probeert Dries Mertens te verleiden. De Italiaanse laagvlieger heeft dan wel de sportieve prestaties niet aan de zijde, maar heeft andere troeven in handen.

US Salernitana 1919 kon zich afgelopen seizoen op het nippertje handhaven in de Serie A. I Granata is dus op zoek naar versterking om de volgende jaargang zorgeloos te kunnen afwerken.

TuttoSport weet dat Dries Mertens op de verlanglijst staat. De Rode Duivel beschikt over een aflopend contract bij SSC Napoli. Hij wil dan wel in Napels blijven, maar de kloof met de voorwaarden van Partenopei is momenteel nog te diep.

Nieuwe club, geen verhuis

En daar wil Salernitana op inspelen. De Italiaanse club wil niet alleen diep in de buidel tasten voor Mertens, maar biedt hem ineens de kans om in de baai van Napels te blijven wonen. Het stadion van de club ligt immers op amper vijftig kilometer van zijn woonplaats.