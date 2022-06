Ten Hag wil 'zijn United' bouwen rond landgenoot: deal van 65 miljoen plus bonussen zit eraan te komen

Manchester United wil zijn ploeg helemaal verbouwen. Tegen volgend seizoen moet er een team op het veld staan dat kan wedijveren met Liverpool en Manchester City. Nieuwe coach Erik ten Hag rekent daarvoor op een landgenoot.

Manchester United is al maanden geïnteresseerd in Frenkie de Jong. De middenvelder kon zich bij Barcelona nog niet helemaal doorzetten en zou een sleutelpion kunnen worden bij het United van Ten Hag. Tot nu toe wou Barcelona niet echt meewerken, maar volgens Sky Sports zit er nu toch schot in de zaak.

The Mancunians zouden een bod van 65 miljoen euro plus bonussen hebben neergelegd bij Barça. Dat is al verleidelijk voor de Spaanse topclub, dat nog steeds moet opletten met de financiën. Het zou hen toelaten op andere posities toe te slaan op de transfermarkt.