OFFICIEEL: Rupel Boom haalt middenvelder in huis die werd doorgestuurd bij Lierse K.

Rupel Boom maakte dinsdagavond de komst bekend van Matisse Thuys (24). De Limburger verdedigde vorig seizoen de kleuren van Wezet, een reeksgenoot van de Steenbakkers.

Matisse Thuys, een centrale middenvelder, werd opgeleid bij Racing Genk. De voormalige jeugdinternational kon niet doorbreken in de Cegeka Arena en belandde via Geel in 2019 bij Wezet.

Thuys testte de voorbije weken bij Lierse Kempenzonen, maar de centrale middenvelder kon Tom Van Imschoot en co niet overtuigen en werd doorgestuurd.

Hiervan maakte Rupel Boom (Eerste Nationale) gretig gebruik. De Steenbakkers legden Thuys vast voor het komende seizoen.