Kompany wil dan toch nog bij Anderlecht komen shoppen: twee spelers staan op zijn verlanglijstje

"Ik ga niet bij Anderlecht shoppen, ik wil mijn ex-club niet verzwakken", zei Vincent Kompany vorige week. Intussen is daar wel verandering in gekomen, want Burnley heeft concrete interesse in twee spelers van paars-wit.

De eerste is niet onlogisch: het gaat om Josh Cullen. De 26-jarige Ier was onder Kompany de eerste die op het wedstrijdblad stond. Cullen zorgt voor evenwicht, recuperatie en strijdkracht. Het zou Anderlecht zelfs niet zo slecht uitkomen, want Cullen is één van die jongens die voor een meerwaarde verkocht kan worden. Nu is het enkel wachten of Burnley aan hun verwachtingen kan voldoen. Daarnaast is er volgens Het Nieuwsblad ook interesse voor Enock Agyei. De 17-jarige winger van de beloften heeft heel veel potentieel en scoorde drie keer en gaf vijf assists in vijf matchen met de Belgische U17 vorig seizoen.