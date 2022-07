Volgens Spaanse pers krijgt Eden Hazard volgend seizoen een nieuwe positie bij Real

Eden Hazard is weer fit, dat bewees hij bij de Rode Duivels. Maar waar gaan ze hem volgend seizoen inpassen bij Real Madrid? Hij moet immers zoveel mogelijk spelen. Volgens de sportkrant AS heeft trainer Carlo Ancelotti een nieuwe rol voor hem in gedachten.

Hazard zou immers de stand-in voor... Karim Benzema kunnen worden. De Fransman is natuurlijk incontournable in de spits, maar hij zal af en toe ook rust nodig hebben. Daarom zou Ancelotti Hazard willen uitproberen als 'valse negen'. Voor de Rode Duivel lijkt het ook één van de enige kansen om aan minuten te komen, want op links heeft hij de concurrentiestrijd met Vinicius Jr. al lang verloren. En op rechts kiest Ancelotti voor Rodrygo, Valverde of Asensio. “Real is anders zonder Benzema, maar ze zullen voorzichtig met hem moeten omspringen om tegenslagen te voorkomen. En zo zal Hazard ineens een dimensie aan zijn spel kunnen toevoegen, in de zoektocht naar continuïteit en regelmaat", schrijft AS.