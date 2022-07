Tegenvaller voor de Europese clubs: Afrika Cup verschuift naar de winter van 2024

De Afrika Cup wordt opnieuw verschoven naar de winter. Dat heeft de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, Patrice Motsepe tijdens een persconferentie gezegd.

Normaal zou de Afrika Cup altijd in de zomer doorgaan en niet meer in de winter. Dat om de Europese clubs niet in de nodige problemen te brengen. In 2019 was dat voor de 1e keer in Egypte, maar in 2021 moest de organisatie al uitwijken naar de winter. De reden was de coronapandemie en het tornooi ging door begin 2022.

Ook voor de volgende Afrika Cup is de Afrikaanse voetbalbond CAF genoodzaakt om uit te wijken naar de winter. Normaal zou Ivoorkust die in juni en juli 2023 organiseren, maar het is daar dan het regenseizoen.

"ENIGE OPTIE"

Er was het idee om uit te wijken naar de winter van 2023, maar dat zou problemen geven met het WK in Qatar enkele maanden ervoor. Dus werd er gekozen om uit te wijken naar januari en februari 2024.

"We kunnen het risico niet nemen", zei Patrice Motsepe tijdens een persconferentie in Marokko. "De winter is niet ideaal voor de Europese clubs, maar dit is de enige optie die we hebben." Senegal is de titelverdediger.