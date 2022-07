OFFICIEEL- Christophe Galtier moet PSG naar Europese glorie leiden: "Ik hoop dat Neymar aan boord blijft"

Eindelijk duidelijkheid bij PSG. Dinsdag maakten de Parijzenaars bekend dat Mauricio Pochettino werd bedankt voor bewezen diensten. Niet veel later werd -zoals verwacht- Christophe Galtier aangeduid als opvolger.

Christophe Galtier (55) ondertekende een contract voor twee seizoenen bij PSG. De Fransman werd dinsdag onder grote belangstelling voorgesteld aan de media.

Tijdens zijn persvoorstelling had de ex-coach van Nice het onder meer over Neymar, die -alweer- gelinkt wordt aan een vertrek uit de Franse hoofdstad. "Hij is een speler van wereldklasse. Ik ken geen enkele coach die zo'n speler niet in zijn kern wil hebben. Ja, ik hoop dat hij hier aan boord blijft. Ik vind het evenwicht in een elftal essentieel, ongeacht het niveau. Ik heb een idee met wat ik verwacht van Neymar. Ik ga weldra met hem spreken."