OFFICIEEL- RWDM huurt boomlange Ivoriaanse verdediger: "De mooiste club uit de hoofdstad helpen om kampioen te spelen"

RWDM greep vorig seizoen nipt naast promotie naar de Jupiler Pro League. Komend seizoen moet het voor de ambitieuze fusieclub wél raak zijn. Met Olivier N'Zi haalde RWDM alvast een indrukwekkende verschijning in huis.

Olivier N'zi (21) is een boomlange centrale verdediger, die ook de linkerflank kan bestrijken. RWDM huurt de jonge Ivoriaan van Kapfenberg, dat in de Oostenrijkse tweede klasse uitkomt. De Brusselaars bedongen eveneens een aankoopoptie.

De ambitie van RWDM is duidelijk dit seizoen: kampioen spelen in de Challenger Pro League om volgend seizoen terug bij de grote jongens te zijn. Op de clubwebsite zei N'zi meteen waar het op stond.

"Het project van de club sprak me meteen aan. Mijn doel is om RWDM te helpen kampioen te spelen dit seizoen. Ik heb veel over deze club gehoord voor ik hier aankwam en ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Ik ben dan ook erg trots om deel uit te maken van de mooiste club in de hoofdstad."