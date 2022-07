Vanhaezebrouck meet schade op na 'slachtofferweek': "Supporters komen om ploeg te zien, niet om in slaap te vallen"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn Gent Midtjylland zien kloppen. Belangrijker is hoe na 'slachtofferweek' gerecupereerd wordt en hoe de jongeren het ondertussen doen.

"Het was allemaal net te loom en te slordig voor rust", analyseert Hein Vanhaezebrouck op de site van AA Gent de galamatch tegen Midtjylland. "In de kleedkamer wees ik op het publiek. Onze supporters komen naar het stadion om de ploeg voor het eerst dit seizoen aan het werk te zien, niet om in slaap te vallen (lacht). De tweede helft had meer drive en dat zag je meteen. Het publiek sprong achter de ploeg en het kwam op gang."

Zware trainingsweken

De spelers konden het toch maar mooi opbrengen. "Ik moet mijn ploeg feliciteren om dit te doen na de zware trainingsweken, want ze hebben afgezien." Vanhaezebrouck legt er dus ferm de pees op. "Nu zitten we in de vierde week en die staat gekend als slachtofferweek. Jongens als Kums, De Sart, Odjidja, Depoitre en Okumu ondervinden last. De uitval valt op aangezien we geen enorme kern hebben."

Aan elk nadeel zit ook een voordeel verbonden, zo benadrukte een Nederlandse voetballegende ooit fijntjes. "Zo kregen wel enkele beloftevolle jongeren hun kans. Chapeau, want ze grepen hun kans. Dan zie je dat het loont hen van in het begin bij de kern te nemen."