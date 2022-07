De ene zoon van Sergio Conçeiçao tekende voor Seraing, de andere is op weg naar Ajax

Met Sergio Conçeiçao junior is er al één van de zonen van voormalig Standard-speler Sergio Conçeiçao in België actief. De andere zou binnenkort in Nederland kunnen neerstrijken, want Ajax toont interesse.

Volgens Voetbal International hebben de Amsterdammers hun pijlen gericht op de 19-jarige winger. Hij heeft nog een contract bij Porto, maar heeft ook een clausule in zijn contract waarmee hij voor vijf miljoen mag vertrekken. Alfred Schreuder had al een gesprek met hem. Francisco maakte al heel wat indruk als jeugdinternational en heeft ook al 50 matchen in de A-ploeg achter de rug. Daarnaast speelde hij al vier CL-matchen. Bij Ajax zouden ze hem zien als de vervanger van Antony, die nadrukkelijk het hof gemaakt wordt door Manchester United. Maar zelfs als die niet vertrekt, zouden ze hem nog willen inlijven zodat hij geleidelijk aan kan wennen.