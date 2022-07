16-jarige Belg scoort voor Lille, Onana opmerkelijke afwezige

De jonge Belg heeft Schalke 04 verlaten om bij LOSC te tekenen. Hij kon tegen Dunkerque scoren.

Voor de eerste wedstrijd van de zomervoorbereiding tegen Dunkerque (Nationaal) op dinsdag won Lille ruimschoots met 5-0. Ex-Gent-aanvaller Jonathan David maakte in de eerste periode het verschil door tweemaal te scoren (12e, 32e). De Canadese international was ook betrokken bij het derde doelpunt (39e) van Vincent Burlet, een 16-jarige Belgische linksachter die in juni voor Lille koos en eerder voor Schalke speelde.

In de tweede helft scoorde Bamba (57e) het vierde doelpunt van de Dogues, voordat hij Bradaric (61e) de vijfde aanbood. Een succesvolle start voor de ploeg van nieuwe Lille-coach Paulo Fonseca.

Opmerkelijk was dat Amadou Onana niet meespeelde. Hij staat in de nadrukkelijke belanstelling van West Ham en zou nog kunnen vertrekken. West Ham zal zijn laatste bod van 30 miljoen wel nog gevoelig moeten verhogen.