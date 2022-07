Icoon van Barcelona haalt uit nadat hij na een half jaar moest vertrekken: "Ze geven niets om de mensen die geschiedenis voor de club hebben geschreven"

De terugkeer van Dani Alves naar Barcelona zorgde vorig seizoen voor heel wat commotie. De 39-jarige Spaans-Braziliaanse rechtsback werd teruggehaald als een held, maar een half jaar later moest hij weer opkrassen. En daar is hij niet blij mee.

Hij kwam de club uit de nood helpen, maar kreeg geen nieuwe contractaanbieding. "Ik ben heel blij dat ik de kans kreeg om terug te keren, een moment waar ik 5 jaar van had gedroomd", zegt hij in The Guardian. "Maar de manier waarop ik ben vertrokken, was minder leuk. Barcelona heeft de afgelopen jaren gezondigd. De clubleiding geeft niets om de mensen die geschiedenis hebben geschreven voor de club."

"Ik had graag gehad dat Barça bepaalde zaken anders had aangepakt. Ik heb het dan niet over mijn situatie, ik ben Xavi en Laporta dankbaar dat ik mocht terugkeren. Maar de mentaliteit binnen de club is helemaal anders dan jaren geleden."